De -6% à -14% sur les iPhone 14 et 14 Plus

Amazon a lancé de nouvelles offres promotionnelles sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus avec des remises allant de 6% à 14% selon les modèles par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Beaucoup peuvent encore être livrés avant Noël, même si ce n'est pas le cas de toutes les références — attention à bien vérifier les délais avant de commander.Pour l'iPhone 14, les modèles de 128 Go sont proposés à 949 € ( mauve ), 959 € ( rouge ) ou 960 € ( minuit ) au lieu de 1 019 € chez Apple. Pour 256 Go, les tarifs sont de 1 065 € ( rouge ), 1 069 € ( lumière stellaire ), 1 077 € ( bleu ) ou 1 080 € ( mauve ) au lieu de 1 149 €. Et pour 512 Go, comptez 1 254 € ( rouge ), 1 269 € ( bleu ), 1 301 € ( mauve ) ou 1 331 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 409 €.Pour l'iPhone 14 Plus, les modèles de 128 Go sont à 1 059 € ( lumière stellaire ), 1 080 € ( mauve ), 1 089 € ( rouge minuit ) au lieu de 1 169 €. Pour 256 Go, les tarifs sont de 1 159 € ( rouge ) ou 1 172 € ( bleu mauve ). Pour 512 Go, comptez 1 340 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 559 €.Comme d'habitude avec Amazon, on ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible. Notez qu'il y a également des offres sur les iPhone 12 et 13 en ce moment : vous pouvez retrouver tous les modèles sur notre comparateur