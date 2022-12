Le MacBook Pro 14,2'' dès 1 989 €, le MacBook Pro 16,2'' dès 2 359 €

Les MacBook Pro 14,2" et 16,2" continuent de bénéficier de bonnes promos chez Amazon . Le MacBook Pro 14,2" avec 512 Go de stockage est à 1 989 € ( argent ) ou 1 999 € ( gris sidéral ), soit 12% ou 11% de remise par rapport au tarif officiel de 2 249 € chez Apple. Pour 1 To, comptez 2 499 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 749 € chez Apple, soit 9% d'économies.Du côté du MacBook Pro 16,2" avec 512 Go, il y a une très belle offre à 2 359 € ( gris sidéral ) au lieu de 2 749 € chez Apple, soit 14% de rabais, ou à 2 499 € ( argent ) soit -9%. Pour 1 To, le tarif est de 2 699 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 979 € chez Apple, soit -9%. Le modèle avec puce M1 Max est enfin à 3 499 € ( argent gris sidéral ), soit -9% par rapport au tarif officiel de 3 849 €.Comme d'habitude avec Amazon, notez que les prix sont susceptibles de changer à tout moment. La révision avec les puces M2 Pro et M2 Max est attendue pour le début d'année prochaine , mais sans nouveauté majeure en dehors des nouvelles puces et avec des hausses tarifaires dans la zone euro.