Le MacBook Air M2 dès 1 299 € au lieu de 1 499 €

Il est de retour en promotion : le MacBook Air avec puce M2 bénéficie actuellement d'une belle remise chez Amazon avec le modèle de 256 Go à 1 299 € ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € chez Apple , et le modèle de 512 Go à 1 599 € ( argent ) au lieu de 1 849 €.Cela faisait près d'un mois qu'on n'avait plus vu ces tarifs sur le MacBook Air M2. Attention, la durée de cette nouvelle offre n'est pas précisée. Notez qu'il est trop tard pour recevoir la commande avant Noël.