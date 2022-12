Jusqu'à -16% sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces

Plusieurs références de MacBook Pro 14 et 16 pouces avec puce M1 Pro bénéficient d'importantes promotions chez deux revendeurs ce week-end. Du côté du petit modèle, il y a une offre sur la version de 512 Go en coloris argenté à 1 999 € ( CDiscount ) au lieu de 2 249 € chez Apple (-11%). On passe ensuite au modèle 16 pouces avec 512 Go dans le coloris gris sidéral à 2 359 € ( Amazon CDiscount ) au lieu de 2 749 € chez Apple (-14%), et le modèle avec 1 To est à 2 499 € en argenté ( CDiscount ) ou gris sidéral ( CDiscount ) au lieu de 2 979 € chez Apple (-16%).D'autres modèles sont en promotion mais avec des pourcentages de remise moins importants : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur . Attention, la durée de ces offres n'est pas précisée.