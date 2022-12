Apple TV+ offre la saison 1 de quatre séries pour les fêtes

Apple offre la possibilité de visionner gratuitement la première saison de quatre séries sur Apple TV+ pour les fêtes avec(Téhéran) et. Ce sont quatre oeuvres originales pour lesquelles des saisons plus récentes sont déjà disponibles. Avec cette offre, Apple veut ainsi déclencher de nouveaux abonnements ( à 6,99 € par mois ). Cette période de gratuité sera d'ailleurs très courte, jusqu'au 3 janvier.Si vous voulez avoir un peu plus de temps pour tout visionner, et pourquoi pas pour découvrir d'autres séries et films originaux, il est toujours possible de profiter de deux mois d'abonnement à Apple TV+ offerts dans le cadre de la sortie du film Emancipation avec Will Smith (à condition de ne pas avoir bénéficié d'une autre période d'abonnement gratuit récemment). Pour en profiter, il faut se rendre à l'adresse apple.co/willgift et activer l'abonnement. Cette offre sera valable jusqu'au 14 janvier.