-200 € à -250 € sur le MacBook Air M2

Le MacBook Air avec puce M2 est en promo dans le coloris gris sidéral chez Amazon : le modèle de 256 Go est à 1 299 € au lieu de 1 499 € sur l'Apple Store (-13%), et le modèle de 512 Go est à 1 599 € au lieu de 1 849 € chez Apple (-14%).Seul le coloris gris sidéral est concerné par ces remises de 200 € et 250 €. Les autres coloris bénéficient également de tarif préférentiels, mais les rabais sont moins importants : vous pouvez les retrouver sur notre comparateur . Attention, la durée de cette offre d'Amazon n'est pas précisée.