Le MacBook Air M1 à 949,99 € chez CDiscount et Amazon

Mise à jour 20:59 :

Amazon s'est aligné avec le tarif de 999,99 € (argent, gris sidéral, or) et un coupon de remise immédiate de 50 € à cocher, sans besoin d'être membre d'Amazon Prime.

Cela faisait plus d'un mois qu'on ne l'avait plus vu à un tel tarif : CDiscount vient de lancer une très grosse offre promotionnelle sur le MacBook Air avec puce M1 : il peut être obtenu à 949,99 € ( gris sidéral or ) ou 999 € ( argent ) au lieu de 1 199 € chez Apple, soit 21% ou 17% de remise selon le coloris choisi. Le prix public est en réalité de 999,99 € et de 1 049 €, et c'est le code "MAC50CDAV" qui permet d'obtenir un rabais de 50 € supplémentaire.Le code "MAC50CDAV" est réservé aux membres du programme CDiscount à volonté, qui coûte 29 € par an mais qui dispose d'une période d'essai gratuit de six jours. Il est donc possible de bénéficier de cette offre sans surcoût, à condition de bien demander la résiliation de l'abonnement avant qu'il ne devienne automatiquement payant. Attention, la durée de validité de l'offre n'est pas précisée.