Des iPhone 14 à 890,21 € chez Amazon Italie

Amazon Italie vient de lancer une très belle offre sur l'iPhone 14 de 128 Go qui peut être obtenu à 890,21 € dans quatre coloris ( minuit mauve ) au lieu de 1 019 € chez Apple en France. Le tarif affiché de 899,99 € passe à 890,21 € une fois la TVA ajustée et les frais de port vers la France ajoutés : l'économie finale est de 13%.Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec le même compte que sur Amazon France, qui ne propose pas de telles remises sur l'iPhone 14. Attention, on ne sait pas combien de temps cette offre sera valable.