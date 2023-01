Les AirPods 2 de retour en promo à 119 €

Il faut remonter à la fin du mois de novembre pour retrouver ce tarif : les AirPods 2 sont de retour en promo à 119 € à la Fnac et chez CDiscount , soit 25% de réduction par rapport au tarif officiel qui est de 159 € sur l'Apple Store Il y a également une offre sur les AirPods Pro 2 à 257,64 € chez Amazon Italie en ce moment ( en savoir plus ). On ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles.