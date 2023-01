Une remise de 100 € sur plusieurs iPad mini 6

Plusieurs modèles d'iPad mini 6 bénéficient d'une remise de 100 € chez différents revendeurs. Vous pouvez ainsi obtenir le modèle Wi-Fi de 64 Go à 559,99 € en rose ( Amazon Darty ) et le modèle Wi-Fi de 256 Go à 759,99 € en gris sidéral ( Amazon Fnac ), lumière stellaire ( Amazon Fnac ) et rose ( Amazon Fnac ). Le modèle cellulaire de 64 Go est à 759,99 € en rose ( Darty Fnac ), et le modèle cellulaire de 256 Go est à 959,99 € en mauve ( Amazon Fnac ), et il y a enfin une belle offre sur le coloris rose à 918,58 € ( Amazon CDiscount ) au lieu de 1 059 € chez Apple Comme souvent, aucun des revendeurs concernés n'annonce la durée de validité de ses offres.