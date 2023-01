Soldes : 15 € offerts dès 100 € dépensés à la Fnac

La Fnac a lancé une petite offre pour accompagner le top départ des soldes : le code "PROMO15" permet de récupérer un bon d'achat de 15 € pour toute commande éligible supérieure à 100 €, et la plupart des produits d'Apple sont concernés (hors AirPods et iPhone 14 Pro). Si vous aviez quelques emplettes à faire, c'est toujours ça de pris.Comme d'habitude, la possibilité de récupérer des bons d'achat est réservée aux adhérents Fnac. Pour le devenir et profiter du code dans la foulée, il suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que la commande en cours. Le code "PROMO15" sera uniquement valable ce mercredi 11 janvier.