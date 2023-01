Soldes : le MacBook Air M1 à 949,99 € au lieu de 1 199 € (-21%)

Le MacBook Air avec puce M1 bénéficie d'une très grosse opération promotionnelle pour ce début de soldes et c'est chez Amazon que cela se passe : vous pouvez obtenir deux coloris à 949,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 119 € chez Apple , soit 21% de remise immédiate ! La machine embarque 256 Go de stockage et 8 Go de RAM.C'est un tarif de 999,99 € qui est affiché chez Amazon et il faut bien cocher la petite case « Utiliser le coupon de 50€ » pour abaisser la facture finale à 949,99 €. À noter que le coloris or est bien affiché à 999,99 € mais le coupon n'apparaît pas pour ce modèle. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.