Soldes : énormes promos sur des iPad Pro M1 de 2 To

Mise à jour 19:27 :

C'est terminé pour le modèle 12,9".

Il y a d'énormes promos sur des iPad Pro avec puce M1 (modèles de 2021) dotés de 2 To de stockage dans le cadre des soldes. Du côté du modèle 11", il y a le modèle Wi-Fi à 1 599,99 € ( argent gris sidéral ) et le modèle cellulaire au même prix de 1 599,99 € ( argent ) à la Fnac. Du côté du modèle 12,9", il y a une très belle offre à 1 399,99 € pour le modèle argenté chez Amazon et à la Fnac (retrait magasin uniquement).Avec la puce M2, l'iPad Pro 11" coûte désormais 2 449 € en version Wi-Fi et 2 649 € en version cellulaire. L'iPad Pro 12,9" cellulaire de 2 To coûte 2 849 € ! Si vous avez besoin d'un iPad Pro de grande capacité, ces anciens modèles vous permettent de faire de très grandes économies sans trop de compromis techniques ( voir les nouveautés des modèles M2 ). Attention, il s'agit sans doute d'un déstockage et on ne sait pas combien de temps ces modèles seront disponibles.Notez que si vous achetez à la Fnac et êtes adhérent, vous pouvez récupérer un bon d'achat de 15 € pour votre commande avec le code promo "PROMO15" valable uniquement ce mercredi 11 janvier.