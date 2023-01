Soldes : l'iPhone 11 à 499 €

L'iPhone 11 n'est plus vendu par Apple mais il est toujours produit pour les revendeurs. Il est en soldes aujourd'hui dans sa version avec 64 Go de stockage avec un tarif de 499 € en blanc ( Fnac Amazon ) et en noir ( Fnac ). Il se retrouve ainsi à 60 € de moins que l'iPhone SE de même capacité et la Fnac permet d'ailleurs de récupérer un bon d'achat de 15 € grâce au code "PROMO15" si vous êtes adhérent du site.Si vous êtes amateur de grands écrans, l'iPhone 11 de 6,1" offre une dalle bien plus grande que l'iPhone SE de 4,7" et intègre Face ID et un ultra grand-angle. Il se contente en revanche de la 4G et de la puce A13, contre 5G et puce A15 pour l'iPhone SE.Cette vente flash sera valable jusqu'à dimanche 15 janvier inclus, dans la limite des stocks disponibles. Le code "PROMO15" ne sera en revanche valide que ce mercredi 11 janvier.