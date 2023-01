Jusqu'à -200 € sur les MacBook Air M1 et M2

Les MacBook Air M1 et M2 sont tous en promotion chez différents revendeurs pour ce début de période de soldes, avec des remises de 150 € ou de 200 € selon les modèles par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store Le MacBook Air classique avec puce M1, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage est à 999 € chez Darty ( argent or ) et à la Fnac ( argent or ) au lieu de 1 199 € chez Apple (-17%). Il y a également un modèle avec 16 Go de RAM à 1 279 € à la Fnac ( gris sidéral or ) au lieu de 1 429 € chez Apple (-11%).Au design plus moderne, le MacBook Air avec puce M2 et 256 Go de stockage est à 1 349 € chez Amazon ( argent minuit ) et à la Fnac ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € chez Apple (-10%). Le modèle avec 512 Go de stockage est enfin à 1 649 € chez Amazon ( gris sidéral minuit ) et à la Fnac ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € chez Apple (-11%).