Soldes : un iPhone 12 mini à 569 €, l'iPhone 13 mini à 719 €

L'iPhone 12 mini n'est plus produit par Apple mais il reste visiblement quelques exemplaires dans les stocks de CDiscount qui aimerait bien s'en débarrasser : un modèle vert de 64 Go est actuellement bradé à 569 € dans le cadre des soldes. Cela place ce modèle à 10 € de plus que l'iPhone SE de même capacité.Attention, on ne sait pas combien d'exemplaires sont disponibles. S'agissant d'un déstockage, il est probable que l'offre ne reste pas en ligne très longtemps. Une autre offre intéressante mais nettement plus chère concerne l'iPhone 13 mini de 128 rouge à 719 € au lieu de 809 €, son meilleur tarif depuis juillet dernier.