Jusqu'à -14% sur les iPhone 14 et 14 Plus

L'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus sont en promotion avec jusqu'à 14% de remise chez Amazon par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Nous avons listé ici les références pour lesquelles la remises est d'un minimum de 6% ; vous pouvez retrouver toutes les autres sur notre comparateur . Notez que comme d'habitude avec Amazon, les tarifs sont susceptibles d'évoluer à tout moment.L'iPhone 14 de 128 Go peut être obtenu à 939 € ( bleu mauve ) au lieu de 1 019 € (-8%). Les modèles de 256 Go sont à 1 065 € ( rouge ) ou 1 085 € ( minuit ) au lieu de 1 149 € (-7% ou -6%). Les modèles de 512 Go sont enfin à 1 218 € ( rouge ), 1 243,62 € ( bleu ) ou 1 269 € ( mauve ) au lieu de 1 409 € (-14%, -12% ou -10%).Pour les amateurs de grands écrans, l'iPhone 14 Plus de 128 Go est proposé à 1 033 € ( bleu ) ou 1 059 € ( minuit ) au lieu de 1 169 € (-12% ou -9%). Pour 256 Go, comptez 1 172 € ( mauve ) ou 1 190 € ( rouge ) au lieu de 1 299 € (-10% ou -8%). Il n'y a enfin aucune offre particulière sur les modèles de 512 Go.