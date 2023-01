Jusqu'à -270 € sur les MacBook Air et Pro M1 et M2, dès 929 €

La Fnac vient de lancer une intéressante opération promotionnelle sur une sélection de 53 Macs qui bénéficient d'une remise supplémentaire de 70 € sur leur prix affiché grâce au code promo "FEVE70". Il y a un peu de tout et surtout des modèles qui sont déjà en vente flash ou à un tarif inférieur à celui d'Apple. Vous pouvez retrouver la sélection sur cette page . Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 15 janvier à 23h59. Il n'y a pas besoin d'être adhérent pour profiter de cette offre. Notez que vous pouvez retrouver la même offre chez Darty avec le code "PROMO70".Dans la sélection, il y a notamment le MacBook Air avec puce M1 affiché à 999 € et qui tombe à 929 € ( argent or ) une fois le code "FEVE70" appliqué, soit 23% de remise par rapport au tarif officiel qui est de 1 199 € chez Apple ! C'est la meilleure offre sur ce modèle d'entrée de gamme depuis de très nombreuses semaines.Il y a aussi de belles remises de 150 € à 200 € sur les MacBook Air M2, ou de 220 € à 270 € une fois le code promo appliqué, ce qui permet d'obtenir les modèles de 256 Go à 1 279 € ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € sur l'Apple Store et les modèles de 512 Go à 1 579 € ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € chez Apple. Là aussi, on n'a pas fait mieux depuis bien longtemps.Le MacBook Pro avec puce M2 est également en promotion. Le modèle de 256 Go affiché à 1 449 € tombe à 1 379 € ( argent gris sidéral ) avec le code promo au lieu de 1 599 € sur l'Apple Store , et le modèle de 512 Go affiché à 1 679 € descend à 1 609 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 829 € chez Apple.La sélection inclut également le Mac mini M1 avec 2 To de stockage et 16 Go de RAM à 1 719 € au lieu de 1 949 € sur l'Apple Store . Il y a également de nombreux MacBook Pro 14 et 16 pouces, mais sans remises particulières en dehors des 70 € du code "FEVE70".