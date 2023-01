Le MacBook Air M1 dès 959 € (-20%)

Le MacBook Air avec puce M1 et 256 Go de stockage est de retour à ses bons tarifs promotionnels d'avant-fêtes. En version reconditionnée sur le Refurb Store d'Apple, vous pouvez comme souvent le retrouver à 959 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € sur l'Apple Store classique. C'est une remise de 20% assez inhabituelle pour les produits du Refurb Store, qui ne bénéficient généralement que d'un rabais de 10% à 15% selon les modèles.En version neuve chez les revendeurs, vous pouvez également l'obtenir à 999 € chez Fnac ( argent gris sidéral ), Darty ( argent gris sidéral ), CDiscount ( argent or ) et Amazon ( or ), soit 17% de remise par rapport au tarif officiel.L'offre du Refurb Store est particulièrement intéressante, les ordinateurs reconditionnés par Apple bénéficiant de la même garantie que les produits parfaitement neufs et la qualité du reconditionnement d'Apple étant généralement irréprochable. L'écart de prix avec les MacBook Air neufs proposés par les revendeurs reste cependant très faible si vous préférez éviter le reconditionnement. Attention, on ne sait pas combien de temps ce tarif de 999 € restera valable chez les revendeurs ; l'offre revient régulièrement mais n'est pas systématique.