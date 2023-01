De -150 € à -200 € sur le MacBook Air M2

Tous les modèles de MacBook Air M2 en configuration standard sont en promotion chez les revendeurs avec 150 € de remise sur le modèle de 256 Go qui descend ainsi à 1 349 € au lieu de 1 499 € sur l'Apple Store , et 200 € de rabais sur le modèle de 512 Go qui tombe à 1 649 € au lieu de 1 849 € chez Apple.Vous pouvez retrouver le modèle de 256 Go à 1 349 € chez Amazon ( argent minuit ), CDiscount ( argent minuit ), Darty ( argent minuit ) et Fnac ( argent minuit ). Il y a un peu moins de disponibilité sur le modèle de 512 Go à 1 649 € mais tout de même du choix chez Amazon ( gris sidéral minuit ), Darty ( argent minuit ) et Fnac ( argent lumière stellaire ).Notez que le MacBook Air M2 est également disponible en version reconditionnée par Apple sur le Refurb Store à 1 349 € ( argent minuit ) pour 256 Go et à 1 659 € ( argent minuit ) pour 512 Go. C'est toutefois le même prix que chez les revendeurs, à 10 € près pour le gros modèle, ce qui rend cette alternative peu intéressante.Si vous trouvez le MacBook Air M2 encore un peu cher malgré ces remises, sachez qu'il y a également de belles offres en ce moment sur le MacBook Air M1, qui ne démérite pas techniquement. Dans sa configuration de base avec 256 Go de stockage, vous pouvez l'obtenir à 999 € chez Fnac ( argent gris sidéral ), Darty ( argent gris sidéral ), CDiscount ( argent or ) et Amazon ( or ), soit 17% de remise par rapport au tarif officiel de 1 199 €. Vous pouvez faire encore baisser le tarif en optant pour une version reconditionnée sur le Refurb Store à 959 € ( argent or ).