Jusqu'à -100 € + bons d'achat sur les iPad, iPad mini et iPad Air

La Fnac a lancé de belles offres sur différents modèles d'iPad ce vendredi, avec des remises immédiates pouvant atteindre 100 € par rapport aux tarifs de l'Apple Store et la possibilité de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € grâce au code "PROMO10". Comme d'habitude avec la Fnac, cette offre est réservée aux adhérents. Si vous ne l'êtes pas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ au même panier que l'iPad : vous pourrez utiliser le code "PROMO10" dans la foulée. La carte coûte 9,99 € et est donc immédiatement rentabilisée. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à 23h59 ce vendredi.Les iPad 10,2" peuvent être obtenus à partir de 389,99 € au lieu de 439 € chez Apple, et ils permettent de récupérer un minimum de 30 € en bons d'achat. Les iPad mini sont proposés à partir de 559,99 € au lieu de 659 € chez Apple, et ils permettent de récupérer un minimum de 50 € en bons d'achat. Les iPad Air sont disponibles à partir de 689,99 € au lieu de 789 € chez Apple, et ils permettent de récupérer un minimum de 60 € en bons d'achat.Les autres modèles d'iPad ne sont pas en promo mais permettent tout de même de récupérer des bons d'achat. Cela concerne les iPad 10,9" qui sont vendus à partir de 589,99 € avec un minimum de 50 € en bons d'achat, les iPad Pro 11" à partir de 1 069,99 € avec un minimum de 100 € en bons d'achat, et les iPad Pro 12,9" à partir de 1 469,99 € avec un minimum de 140 € en bons d'achat.