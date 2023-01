L'iPhone 13 de 128 Go en promo à 771,19 € au lieu de 909 € (-15%)

L'iPhone 13 d'une capacité de 128 Go bénéficie d'une très intéressante promo chez Amazon Italie avec un tarif de 771,19 € ( bleu vert ) au lieu de 909 € sur l'Apple Store en France. C'est une remise immédiate de 15% qui vous permet d'obtenir l'iPhone 13 moins cher que l'iPhone 12, vendu à partir de 809 €, tout en bénéficiant d'une capacité de stockage doublée.Amazon affiche l'iPhone 13 à 779 € et il passe à 771,19 € une fois la TVA modifiée pour la France et les frais de port ajoutés. Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec le même compte que sur Amazon France, qui ne propose pas de telles remises sur les smartphones d'Apple. Attention, on ne sait pas combien de temps cette offre sera valable.