La bonne affaire des iMac M1 sur le Refurb Store (-21%)

La semaine dernière, Apple a augmenté les tarifs de l'iMac M1 en Europe : ils débutent désormais à 1 549 € sur l'Apple Store au lieu de 1 449 € précédemment. Mais si les prix du neuf ont augmenté, ce n'est pas le cas des produits reconditionnés d'Apple sur le Refurb Store : les tarifs n'ont pas bougé et représentent désormais une très intéressante alternative pour faire des économies. Il est désormais possible de gagner 20% ou 21% selon les modèles.Vous pouvez en effet retrouver le modèle d'entrée de gamme, avec deux ports et 256 Go de stockage, à 1 229 € ( argent vert ) au lieu de 1 549 € (-21%). Le modèle standard supérieur, avec quatre ports et 256 Go de stockage, est à 1 419 € ( argent orange ) au lieu de 1 779 € (-20%). Enfin, le modèle haut de gamme avec 512 Go de stockage est à 1 609 € ( argent orange ) au lieu de 2 009 € (-20%).Les ordinateurs reconditionnés par Apple et vendus sur le Refurb Store bénéficient de la même garantie que sur l'Apple Store classique, alors que leur qualité est normalement impossible à distinguer des modèles parfaitement neufs. La disponibilité peut en revanche varier d'un jour à l'autre, les stocks étant remis à jour tous les matins.