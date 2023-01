Le Mac mini M1 baisse à 539 € sur le Refurb Store

Suite à la sortie des nouveaux Mac mini avec puces M2 et M2 Pro ce mardi 24 janvier 2023, Apple a revu le prix des anciens Mac mini avec puce M1 à la baisse sur le Refurb Store . Vous pouvez y retrouver le modèle avec 256 Go de stockage à 539 € au lieu de 679 € précédemment, et le modèle avec 512 Go à 739 € au lieu de 869 € précédemment. Les Mac mini avec puce M2 équivalent coûtent respectivement 699 € et 929 €.Les différences entre les gammes M1 et M2 sont faibles pour ceux qui n'optent pas pour une puce M2 Pro nettement plus onéreuse : il y a une hausse de la puissance , la prise en charge du Wi‑Fi 6E et du Bluetooth 5.3, et c'est tout. Pour qui veut faire des économies sur l'achat d'un Mac mini sans avoir de gros besoins de puissance, ce Mac mini M1 à prix réduit est une très bonne affaire.Rappelons que les ordinateurs vendus sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple et qu'ils bénéficient de la même garantie que les produits parfaitement neufs de l'Apple Store classique. Attention, les stocks sont en revanche limités et les configurations populaires partent souvent très vite ; les stocks sont remis à jour tôt tous les matins.