L'iPhone 14 de 128 Go bleu à 919 € (-100 €)

L'iPhone 14 de 128 bleu bénéficie d'une promo un peu plus importante que d'habitude aujourd'hui : il est affiché à 919 € chez Amazon et chez CDiscount , soit 100 € de remise par rapport au tarif officiel de 1 019 € sur l'Apple Store . Il y a également l'iPhone 14 Plus de 128 Go bleu à 1 023 € chez Amazon au lieu de 1 169 € chez Apple.D'autres iPhone 14 sont en promotion en ce moment, mais les grosses remises concernent principalement des modèles avec beaucoup de stockage : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur . Une autre offre pourrait vous intéresser : l'iPhone 13 de 256 Go rouge est actuellement proposé à 862,36 € chez CDiscount au lieu de 1 029 € chez Apple.