-11% sur certains écrans Studio Display

Trois modèles d'écran Studio Display d'Apple bénéficient d'une remise de 11% chez CDiscount. Ce n'est pas le cas du modèle d'entrée de gamme avec pied classique, qui bénéficie tout de même d'un petit coup de pouce à 1 689,99 € au lieu de 1 749 € chez Apple (-3%). Cela concerne en revanche le modèle avec écran nano-texturé et pied classique à 1 787,70 € au lieu de 1 999 €, le modèle avec verre standard et pied réglable en hauteur à 1 975,88 € au lieu de 2 209 €, et le modèle avec verre nano-texturé et pied réglable en hauteur à 2 192,29 € au lieu de 2 459 €.On ne sait pas combien de temps cette offre mise en place dans le cadre des soldes sera valable. Attention, le Studio Display n'est pas très populaire mais il y a à chaque fois très peu d'unités de disponibles.