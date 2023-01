Le MacBook Air M1 à 899 € chez Boulanger (-25%)

C'est sans doute l'offre la plus agressive jamais vue sur le MacBook Air avec puce M1, 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, dont le prix normal est de 1 199 € sur l'Apple Store : l'ordinateur peut être obtenu à 899 € chez Boulanger par le biais du site Rakuten , qui offre une remise de 100 € supplémentaire sur le prix affiché de 999 € grâce au code "ORDI100", et permet en bonus de récupérer un bon d'achat de 49,95 € valable sur une prochaine commande. L'ordinateur est disponible dans ses trois coloris : argent gris sidéral et or À un tel tarif, c'est une économie de 25% qui est réalisée sur le tarif officiel d'Apple ! Et c'est même encore mieux que les modèles reconditionnés du Refurb Store qui sont à 959 € ( argent or ) et qui représentent habituellement déjà une bonne affaire. Chez Boulanger, les MacBook Air sont bien sûr parfaitement neufs.Rakuten est une place de marché, comme Amazon avec ses vendeurs tiers : ici, c'est Boulanger qui est le revendeur de ce MacBook Air M1 et c'est bien Boulanger qui pourra en assurer sa seconde année de SAV (la première étant gérée directement par Apple). Notez d'ailleurs qu'il est possible d'opter pour un retrait immédiat en boutique s'il y a du stock près de chez vous — sinon la livraison est gratuite. Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi 30 janvier à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.