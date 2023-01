Le MacBook Air M2 dès 1 249 € + bons d'achat

Le MacBook Air avec puce M2 bénéficie d'une offre promotionnelle plus importante que d'habitude cette semaine chez Boulanger par le biais de la plateforme Rakuten , qui offre une remise supplémentaire de 100 € sur le prix affiché du revendeur grâce au code "ORDI100". Le modèle de 256 Go peut ainsi être obtenu à 1 249 € ( argent minuit ) et le modèle de 512 Go à 1 549 € ( argent lumière stellaire ) au lieu de 1 499 € et 1 849 € sur l'Apple Store Cela représente des remises immédiates de 17% et 16% par rapport aux tarifs officiels. Cette offre est d'autant plus intéressante qu'elle donne droit à des bons d'achat d'un montant non négligeable valables sur une prochaine commande sans minimum de montant : ils sont de 67,45 € pour les modèles de 256 Go et de 82,45 € sur les modèles de 512 Go.Rakuten est une place de marché, sur le même modèle qu'Amazon avec ses vendeurs tiers : ici, c'est Boulanger qui est le vendeur et c'est donc bien Boulanger qui assurera le SAV en cas de pépin (à noter que la première année de garantie est assurée directement par Apple). Il est d'ailleurs possible d'opter pour un retrait immédiat en boutique s'il y a du stock dans un magasin Boulanger à proximité de chez vous. Le code promo "ORDI100" sera valable jusqu'à ce lundi 30 janvier à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.