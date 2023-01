MacBook Pro 2023 : 100 € de remise et bons d'achat

Présentés la semaine dernière, les MacBook Pro de 2023 bénéficient déjà d'une petite promo ! C'est chez Boulanger que cela se passe avec une remise immédiate de 100 € par rapport aux prix d'Apple sur tous les modèles par le biais de Rakuten avec le code "ORDI100". Les Macs permettent également de récupérer des bons d'achat non négligeables qui sont valables sur une prochaine commande sans minimum de montant.Vous pouvez ainsi obtenir le MacBook Pro 14 pouces avec puce M2 Pro et 512 Go à 2 299 € ( argent gris sidéral ) avec 119,95 € reversés, le modèle avec 1 To à 2 899 € ( argent gris sidéral ) avec 149,95 € reversés, ainsi que le modèle avec puce M2 Max, 32 Go de RAM et 1 To de stockage à 3 599 € ( argent gris sidéral ) avec 184,95 € reversés.Le MacBook Pro 16 pouces avec puce M2 Pro et 512 Go est à 2 899 € ( argent gris sidéral ) avec 149,95 € reversés, et le modèle avec 1 To est à 3 129 € ( argent gris sidéral ) avec 161,45 € reversés, et le modèle avec puce M2 Max, 32 Go de RAM et 1 To de stockage est à 4 049 € ( argent gris sidéral ) avec 207,45 € reversés.C'est Boulanger qui est le vendeur de ces MacBook Pro : c'est ainsi Boulanger qui en assurera le SAV en cas de pépin, Rakuten ne jouant que le rôle de place de marché (comme les vendeurs tiers d'Amazon). Il est d'ailleurs possible de choisir un retrait immédiat en magasin s'il y a du stock à proximité de chez vous. Le code "ORDI100" sera valable jusqu'au lundi 30 janvier à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.