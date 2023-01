L'iPhone 13 à 769,24 € au lieu de 909 € chez Amazon Italie

L'iPhone 13 est vendu à partir de 909 € sur l'Apple Store . Il est régulièrement en promotion chez les revendeurs : en ce moment, il est d'ailleurs proposé à partir de 809 € chez Amazon , soit 11% de remise. C'est plutôt avantageux, mais il y a encore mieux en cette fin de semaine sur la version italienne d'Amazon qui permet d'obtenir trois modèles de 128 Go à 769,24 € , soit -15% : cela concerne les coloris minuit lumière stellaire et rouge Il est possible de commander sur Amazon Italie avec un compte Amazon français : le tarif s'ajuste automatiquement au moment du paiement pour la TVA française plus avantageuse (20% au lieu de 22%) ainsi que les frais de port. Pour ces iPhone 13, on passe ainsi de 777 € pour les clients italiens à 769,24 € pour les clients français. L'interface reste en italien, mais elle est strictement identique à celle d'Amazon France. On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.