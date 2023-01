L'iPhone 13 de 256 Go rouge à 862,46 € au lieu de 1 029 € (-16%)

Il y a de bonnes affaires à réaliser sur l'iPhone 13 ce week-end ! Du côté des modèles de 128 Go, l'offre d'Amazon Italie parue hier est toujours valable : elle vous permet d'obtenir trois modèles à 769,24 € ( minuit rouge ) au lieu de 909 € chez Apple , soit 15% de remise ( en savoir plus ). Une autre offre vient se rajouter ce samedi, cette fois sur le modèle de 256 Go rouge qui est proposé à 826,36 € chez Amazon et chez CDiscount au lieu de 1 029 € chez Apple, soit 16% d'économies.Pour les budgets plus serrés, il y a toujours l'iPhone 12 de 64 Go à 669 € ( blanc violet ) chez CDiscount, soit 17% de remise par rapport au tarif officiel de 809 € chez Apple. Attention : 64 Go, ça se remplit vite. Notez qu'il y a aussi de multiples offres sur les différents modèles d'iPhone 14 ce week-end : vous pouvez retrouver toutes les références sur notre comparateur de prix