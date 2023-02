L'iPad d'entrée de gamme à 359 € au lieu de 439 € (-18%)

C'est le meilleur tarif sur l'iPad 9 depuis novembre dernier : Amazon vient de lancer une belle offre sur la tablette d'entrée de gamme d'Apple avec le modèle de 64 Go à 359 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 € sur l'Apple Store : c'est une remise immédiate de 18% ! Pour ceux qui ont de gros besoins en stockage, le modèle de 256 Go est à 549 € ( gris sidéral ) ou 555 € ( argent ) au lieu de 639 € chez Apple, soit 14% ou 13% de remise.Si vous souhaitez monter en gamme, il y a aussi une offre sur l'iPad Air 5 de 64 Go dans le coloris gris sidéral à 686,68 € au lieu de 789 € chez Apple (-13%). La durée de validité de ces offres n'est pas précisée.