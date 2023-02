L'Apple Watch Series 8 dès 439 € (-12%)

Amazon a lancé d'importantes remises sur l'Apple Watch Series 8 ce dimanche : vous pouvez obtenir le modèle de 41 mm à 439 € ( minuit rouge )au lieu de 499 € sur l'Apple Store (-12%), et le modèle de 45 mm à 479 € ( minuit rouge ) au lieu de 619 € (-11%). Vous pouvez retrouver des remises similaires chez Darty Il y a également quelques remises sur des modèles cellulaires et en acier que vous pouvez retrouver sur notre comparateur de prix . On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.