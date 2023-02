L'iPad 9 dès 369 € (-16%), l'iPad Air M1 dès 686,68 € (-13%)

Plusieurs modèles d'iPad bénéficient d'importantes remises cette semaine chez Amazon . C'est notamment le cas de l'iPad 9 d'entrée de gamme, avec 64 Go de stockage, qui est proposé à 369 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 € chez Apple, soit 16% de remise immédiate. Le modèle avec 256 Go de stockage est également en promo à 549 € ( gris sidéral ) ou 555 € ( argent ) au lieu de 639 € chez Apple (-14% ou -13%).Plus haut de gamme, l'iPad Air avec puce M1 bénéficie d'une jolie ristourne dans sa configuration de base avec 64 Go de stockage à 686,68 € ( gris sidéral ) au lieu de 789 € chez Apple, soit 13% de remise. Il y a également un modèle de 256 Go à 869 € ( gris sidéral ) au lieu de 989 € chez Apple, soit 12% de remise. Il y a aussi deux offres sur les modèles cellulaires de 64 Go à 869,28 € ( rose ) ou 876,41 € ( mauve ) au lieu de 989 € chez Apple (-12% ou -11%), et un modèle de 256 Go à 1 017,54 € ( lumière stellaire ) au lieu de 1 189 € chez Apple (-14%).La durée de validité de ces offres n'est pas précisée. Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPad sur notre comparateur de prix