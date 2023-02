-13% sur plusieurs modèles d'iPad Air 5, dès 686,68 €

Plusieurs modèles d'iPad Air 5 bénéficient d'importantes remises chez Amazon en ce début de semaine. Vous pouvez obtenir le modèle Wi-Fi de 64 Go à 686,68 € ( gris sidéral rose ) au lieu de 789 € (-13%), et le modèle Wi-Fi de 256 Go 861,86 € ( gris sidéral ) au lieu de 989 € (-13%). En version cellulaire, le modèle de 64 Go est à 858,82 € ( bleu ), 861,01 € ( mauve ) ou 869,28 € ( rose ) au lieu de 989 € (-13% ou -12%). Enfin, le modèle cellulaire de 256 Go est à 1 049,99 € ( lumière stellaire ) ou 1 062,50 € ( mauve ) au lieu de 1 189 € (-12% ou -11%).Si le budget reste trop important pour vous, sachez que l'iPad 9 est également en promotion en ce moment avec le modèle de 64 Go à 355 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 € (-19%) et le modèle de 256 Go à 535 € ( gris sidéral ) au lieu de 639 € (-16%). On ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles.