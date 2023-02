Le Mac mini M1 de retour à 539 € sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:07 :

Les stocks sont épuisés.

Il était apparu à ce tarif quelques heures après la sortie du Mac mini M2 il y a trois semaines, et on ne l'avait plus vu depuis : le Mac mini M1 d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage est de retour à 539 € sur le Refurb Store , contre 699 € pour le modèle M2 équivalent.Si ce Mac vous intéresse, foncez ! Les quantités sont limitées et il y a de grandes chances qu'il ne reste pas en ligne très longtemps.