Un iPhone 14 Plus à 959 € au lieu de 1 169 € (-18%)

C'est le meilleur tarif jamais pratiqué sur ce modèle : Amazon vient de lancer une énorme remise sur l'iPhone 14 Plus de 128 Go à 959 € dans le coloris lumière stellaire. C'est une ristourne de 18% par rapport au tarif officiel qui est de 1 169 € sur l'Apple Store Alternativement, d'autres coloris sont à 996 € ( mauve ) ou 999 € ( bleu minuit ), soit 15% de rabais. Pour 256 Go, comptez 1 099 € ( bleu ) ou 1 119 € ( mauve ), soit -15% ou -14% par rapport au tarif officiel de 1 299 €. Attention, on ne sait pas combien de temps ces offres seront disponibles.