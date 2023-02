Le Mac mini M2 de 512 Go à 780,54 € (-16%)

Alors qu'il n'a pas encore bénéficié d'un rabais vraiment substantiel en France, le Mac mini avec puce M2 et 512 Go de stockage est en promotion chez Amazon Italie avec une très forte remise : à 780,54 € au lieu de 929 € chez Apple France , il permet de faire 16% d'économies ! C'est mieux que la remise habituelle du Refurb Store, sur lequel le Mac mini M2 n'est pas encore disponible.C'est un tarif de 785,99 € qui est affiché chez Amazon Italie : c'est une fois le tarif adapté pour la France (frais de ports ajoutés et TVA à 20% au lieu de 22%) qu'il passe à 780,54 €. Vous pouvez passer commande sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français habituel : l'interface est en italien mais identique à la version française. Attention, la durée de cette offre n'est pas précisée.