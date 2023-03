De nombreux Mac mini M1 dès 539 € sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Le Mac mini avec puce M1 est de retour à prix réduit sur le Refurb Store ! Il y a une large sélection ce matin avec un premier prix à 539 € pour le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage, jusqu'à 1 619 € pour le modèle le mieux doté avec 2 To de stockage, 16 Go de RAM et un port 10 Gigabit Ethernet.Les configurations reconditionnées par Apple proposées sur le Refurb Store disposent de la même garantie que les produits neufs de l'Apple Store classique. En revanche, les stocks sont variables et les configurations populaires partent vite !Par rapport au Mac mini M2 qui est vendu à partir de 699 € sur l'Apple Store , le Mac mini M1 est un peu moins puissant et il lui manque le Wi‑Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Ce sont des différences assez minimes : si vous cherchez à faire des économies, un modèle de génération M1 est idéal.