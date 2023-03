Le MacBook Air M1 dès 999 €, M2 dès 1 349 € et 50 € en bons d'achat

Le MacBook Air avec puce M1 est de retour sous la barre des 1 000 € ! La Fnac vient de mettre en place une belle offre sur le modèle avec 256 Go de stockage avec un tarif de 999 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € chez Apple (-17%), avec un bonus de 50 € reversé sous la forme d'un chèque cadeau.Le MacBook Air avec puce M2 est également concerné par cette offre avec le modèle de 256 Go à 1 349 € ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € (-10%) et le modèle de 512 Go à 1 649 € ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € (-11%), là aussi avec 50 € à récupérer sous la forme d'un chèque cadeau.Il n'y a pas besoin d'être adhérent pour profiter de cette offre. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au lundi 27 mars à 10h, dans la limite des stocks disponibles.