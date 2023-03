iPhone 14 Pro : -100 € + bons d'achat en bonus

La Fnac vient de mettre en place une offre inédite sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max : ils bénéficient tous les deux d'une remise immédiate de 100 €, avec des tarifs qui démarrent ainsi à 1 229 € au lieu de 1 329 € et à 1 379 € au lieu de 1 479 € sur l'Apple Store , et il est possible de récupérer des bons d'achat assez conséquents en bonus.Le montant du bon d'achat dépend du type de carte Fnac détenue : il est possible de récupérer 10 € tous les 100 € dépensés avec la carte Fnac classique (soit 120 € à récupérer pour l'iPhone 14 Pro d'entrée de gamme), et 15 € tous les 100 € dépensés avec les cartes Fnac+ ou One (soit un minimum de 180 €). Si vous n'êtes pas déjà adhérent, il suffit d'ajouter le carte Fnac+ en promo à 7,99 € au même panier que l'iPhone pour pouvoir utiliser le code "FNAC" dans la foulée.Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 12 mars à 23h59, dans la limite des stocks disponibles. Notez que le code "FNAC" est également valable sur de nombreux autres produits d'Apple , mais pas les autres modèles d'iPhone.