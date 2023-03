100 € de remise sur l'Apple Watch Ultra + bons d'achat

C'est la meilleure offre française sur l'Apple Watch Ultra depuis sa sortie en septembre dernier : la Fnac vient de lancer une opération promotionnelle double avec une remise immédiate de 100 € et la possibilité de récupérer d'importants bons d'achat en bonus.Le montant du bon d'achat dépend de la carte Fnac détenue. Il est de 10 € (carte Fnac) ou de 15 € (cartes Fnac+ et One) tous les 100 € dépensés, soit 80 € ou 120 € pour l'Apple Watch Ultra qui est donc à 899 € au lieu de 999 € sur l'Apple Store (-10%).Si vous n'êtes pas déjà adhérent, pas de problème : il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ d'ailleurs en promo à 7,99 € au même panier que l'Apple Watch Ultra. Ensuite, il faut utiliser le code "FNAC" pour valider l'offre promotionnelle et récupérer le bon d'achat. Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 12 mars à 23h59, dans la limite des stocks disponibles.