L'iPad dès 369,99 € au lieu de 439 € + bons

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

La Fnac vient de lancer une grosse offre promotionnelle sur l'iPad 9 avec une importante remise immédiate et la possibilité de récupérer de conséquents bons d'achat, de 10 € (carte Fnac) ou de 15 € (cartes Fnac+ et One) tous les 100 € dépensés, soit un minimum de 45 € pour l'iPad d'entrée de gamme à 369,99 € avec la carte Fnac+. Si vous n'êtes pas déjà adhérent, il suffit d'ajouter la carte Fnac+ en promo à 7,99 € au même panier que l'iPad pour pouvoir utiliser le code "FNAC" dans la foulée. Cette offre expirera ce dimanche 12 mars à 23h59.Vous pouvez obtenir l'iPad de 64 Go à 369,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 439 € (-16%), et le modèle de 256 Go à 559,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 639 € (-12%). En version cellulaire, le modèle de 64 Go est à 529,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 609 € (-13%), et le modèle de 256 Go à 729,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 809 € (-10%).