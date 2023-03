Un iPhone 12 mini de 64 Go à 549 €

C'est le meilleur tarif historique sur ce modèle : l'iPhone 12 mini de 64 Go noir est actuellement proposé à 549 € chez CDiscount , soit 10 € de moins que l'iPhone SE de même capacité. On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.L'iPhone 12 mini intègre la puce A14 au lieu de la puce A15 sur l'iPhone SE, mais il gagne un appareil photo plus performant ainsi qu'un ultra grand-angle et une meilleure caméra frontale, un écran OLED plus grand (5,4" au lieu de 4,7") et bien plus qualitatif, Face ID ou encore la compatibilité avec MagSafe. Il n'est plus commercialisé par Apple (l'iPhone 13 mini est vendu à partir de 809 € avec 128 Go de stockage), mais conserve toute sa pertinence face à l'iPhone SE en entrée de gamme.