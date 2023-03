Remises et bons d'achat sur le Mac à la Fnac

La Fnac a relancé son offre favorite ce week-end avec le code "MARS10" qui permet de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés sur son site. Il y a de multiples exceptions mais plusieurs Macs sont concernés. Cette offre sera valable jusqu'à ce lundi 20 mars à 10h.Vous devez être adhérent Fnac pour pouvoir profiter de cette offre. Si vous ne l'êtes pas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que le Mac pour pouvoir utiliser le code "MARS10" dans la foulée.Tous les ordinateurs de bureau sont concernés par cette offre : vous pouvez en profiter pour l'achat d'un Mac mini d'un iMac ou d'un Mac Studio . Les ordinateurs portables sont exclus, mais la Fnac a mis en place une autre offre sur les MacBook Air qui permettent de récupérer un bon d'achat de 50 € tout en bénéficiant d'une importante remise immédiate. Vous pouvez ainsi obtenir le modèle M1 de 256 Go à 999 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € (-17%), le modèle M2 de 256 Go à 1 349 € ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € (-10%) et le modèle M2 de 512 Go à 1 649 € ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € (-11%).