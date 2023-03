Toutes les Apple Watch en promo à la Fnac ce week-end

Tous les modèles d'Apple Watch sont en promotion à la Fnac ce week-end avec une double offre : il y a des remises immédiates et la possibilité de récupérer 10 € en bons d'achat tous les 100 € dépensés grâce au code "MARS10". Cette offre sera valable jusqu'à ce lundi 20 mars à 10 heures.Les remises immédiates sont valables pour tout le monde mais vous avez besoin d'être adhérent pour pouvoir récupérer les bons d'achats. Si ce n'est pas déjà le cas, il vous suffit d'ajouter la carte Fnac+ à 9,99 € au même panier que l'Apple Watch pour pouvoir utiliser le code "MARS10" instantanément.Cette offre est valable sur l'Apple Watch SE avec une remise immédiate de 30 € et des tarifs qui débutent à 269 € au lieu de 299 € avec un minimum de 20 € à récupérer en bons d'achat. Elle est également valable sur l'Apple Watch Series 8 avec une remise immédiate de 60 € et des tarifs qui débutent à 439 € au lieu de 499 € avec 40 € à récupérer en bons d'achat. Enfin, il y a une remise de 100 € sur l'Apple Watch Ultra avec un tarif de 899 € au lieu de 999 € et 80 € à récupérer en bons d'achat.