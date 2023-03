L'iPhone 14 à partir de 879 € (-14%)

Amazon et CDiscount ont lancé d'intéressantes offres promotionnelles sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus ce week-end, avec jusqu'à 17% de remise selon les modèles. Voici les différente tarifs pour lesquels la remise passe la barre des 10%. On ne sait pas combien de temps ces tarifs seront valables.Vous pouvez obtenir l'iPhone 14 de 128 Go à 879 € ( lumière stellaire ), 892 € ( minuit ) ou 895 € ( bleu mauve ) au lieu de 1 019 € (-14% ou -12%). Pour 256 Go, il y a des offres à 999 € ( mauve ) ou 1 038 € ( rouge ) au lieu de 1 149 € (-13% ou -10%). Et pour 512 Go, comptez 1 170 € ( rouge ), 1 193 € ( bleu ) ou 1 259 € ( lumière stellaire mauve ) au lieu de 1 409 € (-17% à -11%).Vous pouvez obtenir l'iPhone 14 Plus de 128 Go à 999 € ( minuit bleu ), 1 019 € ( lumière stellaire ) ou 1 025 € ( mauve ) au lieu de 1 169 € (-15% à -12%). Pour 256 Go, il y a des offres à 1 087 € ( minuit ), 1 119 € ( mauve ), 1 130 € ( lumière stellaire ) ou 1 141 € ( bleu ) au lieu de 1 299 € (-16% à -12%). Enfin pour 512 Go, comptez 1 409 € ( minuit mauve ) au lieu de 1 559 € (-10%).