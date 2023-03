Un MacBook Pro 13,3'' avec puce M2 à 1 349 € (-16%)

C'est le meilleur tarif historique sur ce modèle : le MacBook Pro 13,3" avec puce M2 et 256 Go de stockage est à 1 349 € chez Amazon (aussi chez CDiscount ) au lieu de 1 599 € sur l'Apple Store , soit 16% de remise immédiate. C'est nettement mieux que le tarif de 1 439 € du Refurb Store (-10%), qui propose le MacBook Pro en version reconditionnée alors qu'il s'agit bien ici d'une version parfaitement neuve.Si vous avez besoin de plus de stockage, le modèle de 512 Go est également en promo à 1 619 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 829 € chez Apple (-11%). On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.