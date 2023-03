Le Mac mini M2 dès 597,60 € au lieu de 699 € (-15%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 13:24 :

C'est déjà terminé !

Le Mac mini avec puce M2 bénéficie d'une remise aussi importante qu'inédite chez Amazon Italie : vous pouvez obtenir le modèle de 256 Go à 597,60 € au lieu de 699 € sur l'Apple Store et le modèle de 512 Go à 794,32 € au lieu de 929 €, soit 15% de remise dans les deux cas. Aucun des deux modèles n'est en revanche en stock pour le moment : il est possible de les commander, mais Amazon ne précise pas de date de livraison à ce stade.Les tarifs affichés sont de 599,99 € et de 799,99 € : il sont légèrement ajustés à la baisse une fois la livraison pour la France sélectionnée afin d'ajouter les frais de livraison et retrancher deux points de TVA. Vous pouvez commander sur Amazon Italie avec votre compte Amazon français : l'interface est en italien mais est strictement identique.