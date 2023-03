Le MacBook Air avec puce M1 à 949 € (-21%)

Le MacBook Air avec puce M1 est de retour à un de ses meilleurs tarifs historiques ! CDiscount vient de lancer une belle offre avec les trois coloris à 949 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € chez Apple , soit 21% de remise immédiate. On ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible.CDiscount rejoint ainsi Amazon qui proposait aussi le coloris doré à 949 € depuis une dizaine de jours. Notez qu'il y a une autre alternative à la Fnac si vous préférez ce revendeur avec un tarif de 999 € ( argent or ) et 50 € reversés sous la forme d'un chèque cadeau, l'offre étant valable jusqu'au lundi 27 mars à 10h.Le MacBook Air avec puce M2 est également en promo à la Fnac avec le modèle de 256 Go à 1 349 € ( argent minuit ) au lieu de 1 499 € (-10%) et le modèle de 512 Go à 1 649 € ( argent minuit ) au lieu de 1 849 € (-11%), là aussi avec 50 € à récupérer sous la forme d'un chèque cadeau.